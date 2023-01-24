Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık yıkıldı "Serenay bile böyle paylaştıysa..." Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...
Son günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı diziyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bir dijital platformda yayınlanan dizisinin tanıtımıyla meşgul şu günlerde. Galasında giydiği transparan elbiseyle olay yaratan Sarıkaya, Adana'daki çekim günlerinden bazı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıkaya'nın ağzında sigara 'Hatıran Yeter' şarkısını söylerken çektiği görüntüler sosyal medyay salladı.
24.01.2023 09:14 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:15
Serenay Sarıkaya'nın bir dijital platformda yayınlanan dizisi çok konuşulmaya devam ederken, Sarıkaya da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
PEŞ PEŞE ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI
Son yıllarda oyunculuktaki başarısı kadar sesiyle de konuşulan Serenay Sarıkaya, sette de fırsat buldukça şarkı söylemiş.