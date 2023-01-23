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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık tepetaklak oldu "Serenay bile böyle paylaştıysa..." Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...

Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık tepetaklak oldu "Serenay bile böyle paylaştıysa..." Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...

Son günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı diziyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bir dijital platformda yayınlanan dizisinin tanıtımıyla meşgul şu günlerde. Galasında giydiği transparan elbiseyle olay yaratan Sarıkaya, Adana'daki çekim günlerinden bazı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıkaya'nın ağzında sigara 'Hatıran Yeter' şarkısını söylerken çektiği görüntüler sosyal medyay salladı.

23.01.2023 17:02 - Son Güncelleme: 23.01.2023 17:02
Serenay Sarıkaya’nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık tepetaklak oldu Serenay bile böyle paylaştıysa... Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...

Serenay Sarıkaya'nın bir dijital platformda yayınlanan dizisi çok konuşulmaya devam ederken, Sarıkaya da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya’nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık tepetaklak oldu Serenay bile böyle paylaştıysa... Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, setteki eğlenceli anları paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık tepetaklak oldu Serenay bile böyle paylaştıysa... Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...

PEŞ PEŞE ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Son yıllarda oyunculuktaki başarısı kadar sesiyle de konuşulan Serenay Sarıkaya, sette de fırsat buldukça şarkı söylemiş.

Serenay Sarıkaya’nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık tepetaklak oldu Serenay bile böyle paylaştıysa... Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...

O anları kayda alan oyuncu, 9,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından set hallerini paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın ağzında sigara dilinde arabesk! Ortalık tepetaklak oldu Serenay bile böyle paylaştıysa... Tepeden tırnağa paylaşım sonrası...

Oyuncu fotoğrafların yanı sıra şarkı söylediği anları da takipçilerinin beğenisine sundu.

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