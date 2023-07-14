Serenay Sarıkaya’dan yeni imaj! Kısacık kestirdiği saçlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! "Nasıl kıydın" Son haline bakın...
Kıvanç Tatlıtuğ ila başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan Serenay Sarıkaya, yeni projesi için iş başı yaptı. Yoğun iş temposuna başlayan oyuncu, rolü için imaj değiştirerek saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken "Nasıl kıydın o saçlara" yorumu yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın son hali...
14.07.2023 12:35 - Son Güncelleme: 14.07.2023 13:03
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığın dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.