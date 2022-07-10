Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti
Sevgilisi Umut Evirgen ile tatil için Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya, buradan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti ve ayak bileğinden kasığına kadar her detayı bir gönderide toplayıp takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sarıkaya da meslektaşının yorumuna kayıtsız kalamadı. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bikinili paylaşımı ve Ezgi Mola'nın o yorumu...
10.07.2022 18:30 - Son Güncelleme: 10.07.2022 18:30
Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süre önce ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı.
İlişkilerini başlarda gizleyen çiftten Umut Evirgen, sevgilisinin doğum gününde yaptığı paylaşımla aşklarını dosta düşmana duyurdu.
Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan ünlü çiftten Serenay Sarıkaya da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.