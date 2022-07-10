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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti

Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti

Sevgilisi Umut Evirgen ile tatil için Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya, buradan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti ve ayak bileğinden kasığına kadar her detayı bir gönderide toplayıp takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sarıkaya da meslektaşının yorumuna kayıtsız kalamadı. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bikinili paylaşımı ve Ezgi Mola'nın o yorumu...

10.07.2022 18:30 - Son Güncelleme: 10.07.2022 18:30
Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süre önce ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti

İlişkilerini başlarda gizleyen çiftten Umut Evirgen, sevgilisinin doğum gününde yaptığı paylaşımla aşklarını dosta düşmana duyurdu.

Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti

Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan ünlü çiftten Serenay Sarıkaya da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Serenay Sarıkaya’dan siyah bikinisiyle yeni poz! Ayak bileğinden kasığına kadar her detayı paylaştı! Ezgi Mola’nın yorumu dikkat çekti

Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti ve ayak bileğinden kasığına kadar her detayı bir gönderide toplayıp takipçilerinin beğenisine sundu.

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