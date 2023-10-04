Serenay Sarıkaya’dan radikal karar! Ertelediği kararını hayata geçirdi! Annesi ile Cansu Tosun’un babasının yasak aşkı ifşa olmuştu...

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son olarak annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babasıyla yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Sarıkaya, bu kez bambaşka bir haberle dikkat çekti. Sarıkaya uzun yıllardır Bebek sırtlarında bulunan muhteşem boğaz manzaralı evinden taşınma kararı aldı. Ünlü ismin yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Geçen aylarda takıntılı bir hayranının günlerce evinin girişinde beklemesi nedeniyle mahkemelik olan Serenay Sarıkaya, son olarak annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babasıyla yaşadığı yasak aşkla gündeme geldi.
Konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan oyuncu, bu kez bambaşka bir haberle dikkat çekti. Sarıkaya uzun yıllardır Bebek sırtlarında bulunan muhteşem boğaz manzaralı evinden taşınma kararı aldı.