Serenay Sarıkaya'dan eski sevgililerine gönderme: "Hep bodoslama dalıyorum birden kendimi..." Kerem Bürsin, Umut Evirgen Cem Yılmaz...
Serenay Sarıkaya'dan eski sevgililerine gönderme: "Hep bodoslama dalıyorum birden kendimi..." Kerem Bürsin, Umut Evirgen Cem Yılmaz... Liste bir hayli kabarık. Kerem Bürsin'le yaşadığı doludizgin aşkla hafızalara kazınan Serenay Sarıkaya'nın aşk hayatı epey çalkantılı. Adı sık sık farklı isimlerle anılan Sarıkaya, ilişki itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.
İlişki itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, "İlişki konularında hep bodoslama dalan bir insanım. O konuda meslek hayatımdaki kadar kontrollü ya da kendime yaptığım kadar sorgulayıcı olamıyorum."
"Birden kendimi akışa bırakıveriyorum. İlle aşk olmasına gerek yok, sevdiğim insanlar söz konusu olduğunda da böyleyim" dedi. Bu açıklamanın ardından Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri gündem oldu.
Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; "Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 30 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.