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Serenay Sarıkaya'dan çok özel itiraflar! Pes etme noktasına gelen Serenay'ın en büyük destekçisi...
Serenay Sarıkaya'dan çok özel itiraflar! Pes etme noktasına gelen Serenay'ın en büyük destekçisi...
Serenay Sarıkaya, kendisinden 19 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerini birlikte Cem Yılmaz'ın evinde geçiren çiftten Serenay Sarıkaya, katıldığı bir canlı yayında özel hayatından karantina günlerine, güzellik sırlarından kariyerine kadar birçok soruya cevap verdi. İşte pes etme noktasına geldiği dönemlerde en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya'nın itirafları...
08.05.2020 15:16
- Son Güncelleme: 08.05.2020 15:20
Serenay Sarıkaya, Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında hayatına dair çok özel itiraflarda bulundu.
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şu sıralar kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz ile sıkça gündeme gelen Sarıkaya, özel hayatından karantina günlerine, güzellik sırlarından kariyerine kadar birçok soruya cevap verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok özel açıklamaları...
"Sabah ilk uyandığımda ballı su içerim. Asla pırasayı ağzıma sürmem. Salgın bitince çok sevdiğim bir lokantaya yumurtalı karnabahar yemeye gidip kendime ziyafet çekeceğim."
"Öyle klişe bir güzellik sırrım yok. Kendime iyi bakıyorum, sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Neşeli olmak da yüzüme ışık veriyor."
'Makyajı özledim'
"Stilimde rahatlık ön plandadır. Karantina günlerindeki ev modu tam bana göre. Tüm kombinleri denedim. Dışarıda giyeceklerimi de evde harcadım. Giyinip kuşanmayı, makyaj yapmayı, en çok da topuklu ayakkabı giymeyi özledim. Haftalardır terlikle dolaşıyorum."