Serenay Sarıkaya'dan çok özel itiraflar! Pes etme noktasına gelen Serenay'ın en büyük destekçisi...

'Makyajı özledim'

"Stilimde rahatlık ön plandadır. Karantina günlerindeki ev modu tam bana göre. Tüm kombinleri denedim. Dışarıda giyeceklerimi de evde harcadım. Giyinip kuşanmayı, makyaj yapmayı, en çok da topuklu ayakkabı giymeyi özledim. Haftalardır terlikle dolaşıyorum."