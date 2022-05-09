Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...
Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Son olarak Şahmaran dizisinde yer alan ve aynı zamanda Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya'dan eğlenceli paylaşım geldi. Alice Müzikali'nin setinden paylaşım yapan Sarıkaya, sadece göğüslerini kapatan uzun kollu üstüyle ayna karşısında çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarının yapıldığı sırada yerinde duramayan oyuncu, hem fit hali hem de enerjisiyle birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Oyuncunun rol arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın eğlenceli anları da Sarıkaya'nın kadrajına yansıdı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...
09.05.2022 20:25 - Son Güncelleme: 09.05.2022 20:25
Medcezir, Lale Devri, Fi, Adanalı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Şahmaran dizisi için kamera karşısına geçti.
Oyuncunun rol arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın eğlenceli anları da Sarıkaya'nın kadrajına yansıdı.