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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...

Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...

Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Son olarak Şahmaran dizisinde yer alan ve aynı zamanda Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya'dan eğlenceli paylaşım geldi. Alice Müzikali'nin setinden paylaşım yapan Sarıkaya, sadece göğüslerini kapatan uzun kollu üstüyle ayna karşısında çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarının yapıldığı sırada yerinde duramayan oyuncu, hem fit hali hem de enerjisiyle birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Oyuncunun rol arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın eğlenceli anları da Sarıkaya'nın kadrajına yansıdı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...

09.05.2022 20:25 - Son Güncelleme: 09.05.2022 20:25
Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...

Medcezir, Lale Devri, Fi, Adanalı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Şahmaran dizisi için kamera karşısına geçti.

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Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...

Dizi ve reklam filmlerinin yanı sıra Alice Müzikali'ne de devam eden ünlü oyuncu, setten yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...

Hazırlık aşamasından bir paylaşım yapan Sarıkaya, saçlarının yapıldığı sırada oldukça eğlendiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.

Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...

Sadece göğüslerini kapatan uzun kollu üstüyle ayna karşısında çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sunan Sarıkaya, hem fit hali hem de enerjisiyle birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

Serenay Sarıkaya yerinde duramadı! Göbek açık üstüyle ayna karşısında bakın nasıl coştu! Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la...

Oyuncunun rol arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın eğlenceli anları da Sarıkaya'nın kadrajına yansıdı.

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