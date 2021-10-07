Vav TV İzle
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler

Tolgahan Sayışman, Murat Süğlün, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar... 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, projeleri kadar aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Son olarak kendisinden yaşça büyük aşkları ile gündeme gelen ve, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan kendimden yaşça büyük insanlarla arkadaşlık kuruyorum. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum." açıklaması ile günlerce konuşulan Serenay'ın bir dönem büyük aşk yaşadığı sevgilisi Kerem Bürsin ile neden ayrılığına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Evlenecekleri gözüyle bakılan ikili hakkında o dönem Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya teklifte dahi bulunduğu ileri sürülmüş ancak çift sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

07.10.2021 11:21 - Son Güncelleme: 07.10.2021 11:24
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem’i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler

KEREM'İ ÇILDIRTAN İSTEK!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Evliliğin eşiğinden dönen Serenay - Kerem çifti hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem’i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler

Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş hayran kitlesine sahip.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem’i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler

Can Yaman gibi İtalya'da çok sevilen Bürsin hakkında sık sık haberler yapılıyor. İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili bir haber yaptı ve ilginç iddialarda bulundu.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem’i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler

Kerem Bürsin, iddiaya göre Sarıkaya'ya evlenme teklif etti ve güzel oyuncu teklifi kabul etti. Ancak evlenmek için bir şartı vardı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem’i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler

Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.

SON DAKİKA