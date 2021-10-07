Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Kerem'i çıldırtan istek! Evliliğin eşiğinden döndüler
Tolgahan Sayışman, Murat Süğlün, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar... 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, projeleri kadar aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Son olarak kendisinden yaşça büyük aşkları ile gündeme gelen ve, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan kendimden yaşça büyük insanlarla arkadaşlık kuruyorum. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum." açıklaması ile günlerce konuşulan Serenay'ın bir dönem büyük aşk yaşadığı sevgilisi Kerem Bürsin ile neden ayrılığına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Evlenecekleri gözüyle bakılan ikili hakkında o dönem Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya teklifte dahi bulunduğu ileri sürülmüş ancak çift sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.
07.10.2021 11:21
- Son Güncelleme: 07.10.2021 11:24
KEREM'İ ÇILDIRTAN İSTEK!
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Evliliğin eşiğinden dönen Serenay - Kerem çifti hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş hayran kitlesine sahip.
Can Yaman gibi İtalya'da çok sevilen Bürsin hakkında sık sık haberler yapılıyor. İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili bir haber yaptı ve ilginç iddialarda bulundu.