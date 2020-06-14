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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın görüntüleri internete düştü! 'Serenay hamile mi yoksa kilo mu almış?'

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Bodrum tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük tepki çeken ikili, Bodrum'da bir otelde görüntülendi. İntrnete düşen fotoğrafın ardından kısa sürede sosyal medyada 'Çok kilo almış ikisi de" , "Serenay Sarıkaya hamile mi yoksa bu kilo mu?' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile 47 yaşındaki Cem Yılmaz'ın Bodrum'dan yeni görüntüsü...

14.06.2020 18:20 - Son Güncelleme: 14.06.2020 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





