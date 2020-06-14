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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın görüntüleri internete düştü! 'Serenay hamile mi yoksa kilo mu almış?'
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın görüntüleri internete düştü! 'Serenay hamile mi yoksa kilo mu almış?'
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Bodrum tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük tepki çeken ikili, Bodrum'da bir otelde görüntülendi. İntrnete düşen fotoğrafın ardından kısa sürede sosyal medyada 'Çok kilo almış ikisi de" , "Serenay Sarıkaya hamile mi yoksa bu kilo mu?' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile 47 yaşındaki Cem Yılmaz'ın Bodrum'dan yeni görüntüsü...
14.06.2020 18:20
- Son Güncelleme: 14.06.2020 18:40
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bodrum'da tatilde olan çiftten yeni görüntüler sosyal medyaya sızdı. Ortaya çıkan yeni görüntüler sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Foroğtafta yalınayak ve göbekli hali ile dikkat çeken Cem Yılmaz'ın ardından Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa, 'Serenay Sarıkaya hamile mi yoksa kilo mu almış?' şeklinde yorumlarda bulunuldu.
İşte sosyal medyaya düşen 'Serenay Sarıakya hamile mi?' sorusuna neden olan fotoğraf...
Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Serenay Sarıkaya'nın bikinili görüntüleri çekilmiş ve ünlü çift gazetecileri savcılığa şikayet etmişti.
Olaydan birkaç gün sonra Sarıkaya'nın kendi sosyal medya hesabından bikinili görüntülerini paylaşması tepkiyle karşılandı.