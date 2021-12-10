Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen aşkını yalanlamıştı... Kaçak çift Rumeli Hisarı'nda yakayı ele verdi işte o anlar...
Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen aşkını yalanlamıştı... Kaçak çift Rumeli Hisarı'nda yakayı ele verdi. Önceki gün adının "aşk " iddialarına karıştığı işletmeci Umut Evirgen'in aracında objektiflere yansıyan Serenay Sarıkaya, karşısında kameraları görünce sessiz kalmayı tercih etti. İşte eski sevgilisi Çağatay'ın yakın dostuyla aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın yakayı ele verdiği anlar...
10.12.2021 10:44
- Son Güncelleme: 10.12.2021 11:55
Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen aşkını yalanlamıştı... Kaçak çift Rumeli Hisarı'nda yakayı ele verdi, işte o anlar...
izinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya (29), önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.
Serenay Sarıkaya ile aşkını itiraf eden Umut Evirgen yollara düştü! Eski sevgilisi Çağatay'ın yakın dostuyla aşk yaşayan Serenay Sarıkaya magazin gündeminden düşmüyor.