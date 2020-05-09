RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, karantinanın en çok konuşulan ismi olabilir. Plajda adlı sinema filmiyle oyunculuğa ilk adımını atan Serenay Sarıkaya o gün bugündür Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Gerek oyunculuğu, gerek şarkıcılığı gerekse eski sevgilileri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son olarak Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemde. Karantina günlerinde boş durmayan Serenay Sarıkaya önce eski sevgilisi Kerem Bursin'e benzetildi, ardından çimlere uzanarak sere serpe poz verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın magazin günlüğü.

09.05.2020 16:36 - Son Güncelleme: 09.05.2020 16:53
Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından her daim söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinaya girdi.

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Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

Güneşli havada kendisini evin bahçesine atan Serenay, köpeğiyle birlikle çimlerde keyifli zaman geçirdi. Mini şortuyla yere uzanan güzel oyuncu, bu hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

SERENAY BAHÇESİNDE SERE SERPE UZANIRKEN...

Serenay Sarıkaya bahçesinden bu pozu paylaşırken diğer bir yandan sosyal medya fokur fokur kaynıyor. Sebebi ise Serenay Sarıkaya'nın katıldığı Vogue Türkiye canlı yayını.

Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

Cem Yılmaz ile birlikte olan Serenay Sarıkaya'nın katıldığı bir canlı yayındaki bol 'eee'li konuşması sosyal medyanın konusu oldu.

Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

Katıldığı canlı yayındaki bol "eeee"li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetilen Serenay Sarıkaya sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

Serenay Sarıkay'nın bu konuşma tarzı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları 'Gelsin ben ona öğreteyim', 'Ders başı 100 liraya Türkçe öğretirim' gibi yorumlarda bulundu.

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