Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...
28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, karantinanın en çok konuşulan ismi olabilir. Plajda adlı sinema filmiyle oyunculuğa ilk adımını atan Serenay Sarıkaya o gün bugündür Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Gerek oyunculuğu, gerek şarkıcılığı gerekse eski sevgilileri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son olarak Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemde. Karantina günlerinde boş durmayan Serenay Sarıkaya önce eski sevgilisi Kerem Bursin'e benzetildi, ardından çimlere uzanarak sere serpe poz verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın magazin günlüğü.
09.05.2020 16:36
- Son Güncelleme: 09.05.2020 16:53
Katıldığı canlı yayındaki bol "eeee"li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetilen Serenay Sarıkaya sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.
Serenay Sarıkay'nın bu konuşma tarzı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları 'Gelsin ben ona öğreteyim', 'Ders başı 100 liraya Türkçe öğretirim' gibi yorumlarda bulundu.
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