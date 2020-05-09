Serenay Sarıkaya sere serpe uzandı, paylaştı! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay üstüne üstlük Kerem Bursin'e...

Katıldığı canlı yayındaki bol "eeee"li konuşması eski aşkı Kerem Bürsin'e benzetilen Serenay Sarıkaya sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

Serenay Sarıkay'nın bu konuşma tarzı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları 'Gelsin ben ona öğreteyim', 'Ders başı 100 liraya Türkçe öğretirim' gibi yorumlarda bulundu.