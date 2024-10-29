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Serenay Sarıkaya New York sokaklarında göz kamaştırdı!

Son dönemlerde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündeme gelen başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katılmak üzere New York'a gitti. Ünlü güzel, New York sokaklarında çekildiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:58
Serenay Sarıkaya New York sokaklarında göz kamaştırdı!

Serenay Sarıkaya her yıl New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı.

Özel geceye Türkiye'den Suzan Sabancı, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel katılarak ödül aldı. Sarıkaya'nın ödül gecesinde tercih ettiği kombin sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya New York sokaklarında göz kamaştırdı!

NEW YORK SOKAKLARI

Son dönemde "Şahmaran" ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, Amerikan Türk Topluluğu Galası için gittiği New York'ta takipçileriyle buluştu. Başarılı oyuncu, şehrin ikonik sokaklarında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya New York sokaklarında göz kamaştırdı!

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, New York sokaklarında siyah kombiniyle verdiği pozları paylaştı. Kısa sürede 133 binin üzerinde beğeni alan fotoğraflarına 1200'den fazla övgü dolu yorum yağdı.

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