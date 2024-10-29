Serenay Sarıkaya New York sokaklarında göz kamaştırdı!

Serenay Sarıkaya her yıl New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı.
Özel geceye Türkiye'den Suzan Sabancı, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel katılarak ödül aldı. Sarıkaya'nın ödül gecesinde tercih ettiği kombin sosyal medyayı salladı.
NEW YORK SOKAKLARI
Son dönemde "Şahmaran" ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, Amerikan Türk Topluluğu Galası için gittiği New York'ta takipçileriyle buluştu. Başarılı oyuncu, şehrin ikonik sokaklarında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarından yoğun ilgi gördü.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Sosyal medyada 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, New York sokaklarında siyah kombiniyle verdiği pozları paylaştı. Kısa sürede 133 binin üzerinde beğeni alan fotoğraflarına 1200'den fazla övgü dolu yorum yağdı.