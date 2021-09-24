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Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil’in hedefinde! ‘Olgun erkeklerden hoşlanıyormuş’ dedi bombayı patlattı

Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil'in hedefinde! Uzun bir süre sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında merak edilenleri anlatan Erbil, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında söyledikleriyle ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Bomba açıklamaları art arda yapan ünlü şovmen, daha önce Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya için "Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla..." ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Ali Erbil'in o açıklamaları...

24.09.2021 23:54 - Son Güncelleme: 25.09.2021 00:18
Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil’in hedefinde! ‘Olgun erkeklerden hoşlanıyormuş’ dedi bombayı patlattı

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programına konuk oldu. Bomba açıklamaları art arda yapan ünlü şovmen, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil’in hedefinde! ‘Olgun erkeklerden hoşlanıyormuş’ dedi bombayı patlattı

EVLERİNİ SATTI FAİZE YATIRDI!
Mehmet Ali Erbil, ekonomik durumuna ilişkin açıklamada bulunarak sahip olduğu evlerin sayısını söylemekten kaçındı. Son dönemde 3 evini satıp parayı faize yatırdığını böylece 10 kira bedeli kadar gelir elde ettiğini dile getiren Erbil, şunları söyledi:

Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil’in hedefinde! ‘Olgun erkeklerden hoşlanıyormuş’ dedi bombayı patlattı

"Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden ya da faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyor faiz.

Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil’in hedefinde! ‘Olgun erkeklerden hoşlanıyormuş’ dedi bombayı patlattı

Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi, benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin..."

Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil’in hedefinde! ‘Olgun erkeklerden hoşlanıyormuş’ dedi bombayı patlattı

'İÇGÜVEYSİ GİTTİM'
İlk evliliğini yaptığı dönem hiç parası olmadığını belirten Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: "ilk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım.

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