Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil’in hedefinde! ‘Olgun erkeklerden hoşlanıyormuş’ dedi bombayı patlattı
Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil'in hedefinde! Uzun bir süre sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında merak edilenleri anlatan Erbil, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında söyledikleriyle ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Bomba açıklamaları art arda yapan ünlü şovmen, daha önce Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya için "Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla..." ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Ali Erbil'in o açıklamaları...
24.09.2021 23:54
- Son Güncelleme: 25.09.2021 00:18
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programına konuk oldu. Bomba açıklamaları art arda yapan ünlü şovmen, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
EVLERİNİ SATTI FAİZE YATIRDI!
Mehmet Ali Erbil, ekonomik durumuna ilişkin açıklamada bulunarak sahip olduğu evlerin sayısını söylemekten kaçındı. Son dönemde 3 evini satıp parayı faize yatırdığını böylece 10 kira bedeli kadar gelir elde ettiğini dile getiren Erbil, şunları söyledi: