Serenay Sarıkaya kararını verdi! Tek hayalini gerçekleştirmeye gidiyor...
Serenay Sarıkaya, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle son günlerde bir hayli zor zamanlar geçiriyordu. Sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra çıkan aşk iddiaları yüzünden sıkıntılı günler geçiren Serenay Sarıkaya, uzun bir tatile giderek kafasını dinlendirmeye karar verdi. Evli bir kulüp başkanı ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu ve bebeği doğurmak istediği iddia edilmişti.
28.06.2019 17:24
- Son Güncelleme: 28.06.2019 17:24
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, Kerem Bursin ile ayrılığının ardından adı bir kulüp başkanı ile yasak aşk dedikolarına karışmış üstelik Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara isyan eden Serenay Sarıkaya, uzun süredir kurduğu hayalin peşinden gitmeye karar verdi.
DİĞER GALERİLER