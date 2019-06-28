Serenay Sarıkaya kararını verdi! Tek hayalini gerçekleştirmeye gidiyor...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, Kerem Bursin ile ayrılığının ardından adı bir kulüp başkanı ile yasak aşk dedikolarına karışmış üstelik Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara isyan eden Serenay Sarıkaya, uzun süredir kurduğu hayalin peşinden gitmeye karar verdi.