Serenay Sarıkaya kalçasına estetik mi yaptırdı "Doktorlarımız aynı..." Kırmızılar içindeki paylaşımda gözler oraya kaymıştı
Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturmuştu geçtiğimiz günlerde. Bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Sarıkaya'nın kırmızlar içindeki paylaşımında dikkat çeken bir detay vardı. O kalçasıydıç Peki Sarıkaya kalça estetiği mi yaptırdı? İşte detaylar...
25.05.2023 13:34 - Son Güncelleme: 25.05.2023 13:34
Reklam çalışmalarına da bir yandan devam eden Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi çekimleri için sete girdi.