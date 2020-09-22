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Serenay Sarıkaya imalı paylaşımlarına devam ediyor: Kalbimin götürdüğü yere... Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde. Yaz tatilinin büyük bir kısmını sevgilisi Cem Yılmaz ile geçiren ve zaman zaman sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, son yayınladığı fotoğraflarına, "Kalbimin götürdüğü yere..." notunu düştü. 9.4 milyon takipçisi olan 29 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımındaki nota ithafen göndermeli yorumlar da gecikmedi.

22.09.2020 09:13 - Son Güncelleme: 22.09.2020 09:13
Serenay Sarıkaya imalı paylaşımlarına devam ediyor: Kalbimin götürdüğü yere... Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun süredir konuşulan Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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Serenay Sarıkaya imalı paylaşımlarına devam ediyor: Kalbimin götürdüğü yere... Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay...

Makyajsız kareleriyle yaza damgasını vuran Sarıkaya, teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya imalı paylaşımlarına devam ediyor: Kalbimin götürdüğü yere... Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay...

Güzel oyuncu, paylaşımına "Kalbimin götürdüğü yere..." notunu düştü. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağan Sarıkaya'nın tarzı ise takipçilerini ikiye böldü.

Serenay Sarıkaya imalı paylaşımlarına devam ediyor: Kalbimin götürdüğü yere... Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay...

Bazı hayranları, oyuncunun siyah kombinini pembe minik çantasıyla kombinlemesini beğenirken, bazıları da bu kombini şık bulmadı.

Serenay Sarıkaya imalı paylaşımlarına devam ediyor: Kalbimin götürdüğü yere... Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay...

Bir sosyal medya kullancısının 'Kalbin seni yanlış yerlere götürüyor tatlı kız' yorumu da dikkatlerden kaçmadı.

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