Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...
Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'den ilk kare geldi! Ünlü oyuncu, Umut Evirgen ile aşk yaşadığını yalanlamıştı... Ardından ise Evirgen'in, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafı gelmişti. Kaçak çift geçtiğimiz Aralık ayında Rumeli Hisarı'nda yakayı ele vermiş, Sarıkaya ise karşısında kameraları görünce sessiz kalmayı tercih etmişti. Eski sevgilisi Çağatay'ın yakın dostuyla aşk yaşayan Serenay Sarıkaya bu kez fena yakalandı.
14.01.2022 15:41
- Son Güncelleme: 14.01.2022 15:47
AŞIKLARDAN İLK KARE!
Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'den ilk kare geldi! Herkesi şaşırtan Serenay ve Umut bu kez fena yakalandı.
Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen aşkını yalanlamıştı... Kaçak çift Rumeli Hisarı'nda yakayı ele verdi, işte o anlar...
izinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya (29), geçtiğimiz aralık ayında Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.