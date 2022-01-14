Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen’den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

"ADANA'YA ÇOK ALIŞTIM"

Sarıkaya, projenin bir günlük arasını İstanbul'da dostları ile buluşarak değerlendirdi. Çekimlerin güzel gittiğini ifade eden oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım. Burak Deniz ile iyi anlaşıyoruz." dedi.