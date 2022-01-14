Vav TV İzle
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'den ilk kare geldi! Ünlü oyuncu, Umut Evirgen ile aşk yaşadığını yalanlamıştı... Ardından ise Evirgen'in, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafı gelmişti. Kaçak çift geçtiğimiz Aralık ayında Rumeli Hisarı'nda yakayı ele vermiş, Sarıkaya ise karşısında kameraları görünce sessiz kalmayı tercih etmişti. Eski sevgilisi Çağatay'ın yakın dostuyla aşk yaşayan Serenay Sarıkaya bu kez fena yakalandı.

14.01.2022 15:41 - Son Güncelleme: 14.01.2022 15:47
Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen’den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

AŞIKLARDAN İLK KARE!

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'den ilk kare geldi! Herkesi şaşırtan Serenay ve Umut bu kez fena yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen’den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen aşkını yalanlamıştı... Kaçak çift Rumeli Hisarı'nda yakayı ele verdi, işte o anlar...

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen’den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

izinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya (29), geçtiğimiz aralık ayında Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen’den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

"ADANA'YA ÇOK ALIŞTIM"

Sarıkaya, projenin bir günlük arasını İstanbul'da dostları ile buluşarak değerlendirdi. Çekimlerin güzel gittiğini ifade eden oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım. Burak Deniz ile iyi anlaşıyoruz." dedi.

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen’den ilk kare geldi! İşte herkesi şaşırtan ünlü çiftin görüntüsü...

İşte aşkın belgesi...

SON DAKİKA