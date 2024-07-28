Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ev'leniyor! Kayınvalidesi 'ilişkilerini onaylıyorum' demişti! 4 aylık taze çift...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve müzik dünyasının yükselen yıldızı Mert Demir'in ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Reklam aşkı söylentilerine rağmen, çiftin arasındaki bağ her geçen gün güçleniyor. Hisarüstü'nde birlikte görüntülenen Sarıkaya ve Demir, samimi anlarıyla dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikte yaşamak için ev arayışında oldukları konuşuluyor.
Bir apartmandan çıkarken objektiflere yakalanan çift, muhabirlerin sürpriz karşılaşması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Mert Demir, "Nasıl buldunuz bizi?" diyerek şaşkınlığını ifade etti.