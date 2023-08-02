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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinden flaş hamle! Önce ablası şimdi de Kerem! Eski aşıklar barıştı mı sosyal medya sallandı

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! İlk hamle kafaları karıştırmıştı, Kerem Bürsin'den gelen yeni hamle 'Aşk yeniden mi' dedirtti. Evlilik haberleri beklerken bir anda ayrılık kararı alan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in şu sıralar barışma haberleriyle gündeme geliyor. Önce Kerem Bürsin'in ablasının yaptığı hamle şimdi de Kerem Bürsin'in hamlesi dedikodu kazanını yeniden kaynatmaya başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 10:41 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 11:07
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinden flaş hamle! Önce ablası şimdi de Kerem! Eski aşıklar barıştı mı sosyal medya sallandı 1

Aşk yeniden mi? Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında neler oluyor? Bürsin'den gelen hamle kafaları iyice karıştırdı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinden flaş hamle! Önce ablası şimdi de Kerem! Eski aşıklar barıştı mı sosyal medya sallandı 2

Bir dönemin gözde çifti olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 4 yıl süren birlikteliklerini 2019 yılında sona erdirmişti. İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken konuya ilişkin çok sayıda iddialar ortaya atılmıştı.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinden flaş hamle! Önce ablası şimdi de Kerem! Eski aşıklar barıştı mı sosyal medya sallandı 3

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra, 'Sel Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol aldığı Hande Erçel'le aşk yaşamaya başladı. Bu aşk da ayrılıkla sonuçlandı. Sarıkaya'nın adı da çok sayıda ünlü isimle anıldı.

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