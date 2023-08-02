Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin cephesinden flaş hamle! Önce ablası şimdi de Kerem! Eski aşıklar barıştı mı sosyal medya sallandı

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! İlk hamle kafaları karıştırmıştı, Kerem Bürsin'den gelen yeni hamle 'Aşk yeniden mi' dedirtti. Evlilik haberleri beklerken bir anda ayrılık kararı alan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in şu sıralar barışma haberleriyle gündeme geliyor. Önce Kerem Bürsin'in ablasının yaptığı hamle şimdi de Kerem Bürsin'in hamlesi dedikodu kazanını yeniden kaynatmaya başladı. İşte detaylar...