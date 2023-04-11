Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! 'Aşk yeniden mi?' İlk hamle kafaları karıştırmıştı şimdi de...
Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! İlk hamle kafaları karıştırmıştı, Kerem Bürsin'den gelen yeni hamle 'Aşk yeniden mi' dedirtti. Evlilik haberleri beklerken bir anda ayrılık kararı alan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin artık bambaşka hayatlar yaşıyor. Eski sevgililer acı haberle sarsıldı. Bir dönem aralarında paylaşamadıkları biricik dostları hayata gözlerini yumdu. Orfeus'un ölümü Serenay Sarıkaya'yı derinden üzdü. Haberi alan Kerem Bürsin'in hareketi gündeme bomba gibi düştü.
11.04.2023 10:27 - Son Güncelleme: 11.04.2023 10:33
'AŞK YENİDEN Mİ?'
Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'den sıcak yakınlaşma! İlk hamle kafaları karıştırmıştı, Kerem Bürsin şimdi de eski aşkını arayıp teselli etti.
Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den kalan son yadigarı da kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu Filiz Akın, Merve Dizdar ve birçok ünlüden Sarıkaya'ya mesaj yağdı.
Serenay Sarıkaya, can dostunu kaybetti. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, köpeği Orfeus'u kaybettiğini duyurdu.