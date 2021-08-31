Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un arkadaşı arasında bomba gelişme! Geçtiğimiz gün şoförünün lüks marka aracıyla kaza yaptığını öğrenen Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddia günlerce konuşulacak cinsten... Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen' yakınlaştığı ileri sürüldü. İşte oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün başına gelen talihsiz kaza sonucu ortaya çıkan aşkın detayları...
31.08.2021 09:55
- Son Güncelleme: 31.08.2021 10:00