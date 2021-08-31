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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un arkadaşı arasında bomba gelişme! Geçtiğimiz gün şoförünün lüks marka aracıyla kaza yaptığını öğrenen Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddia günlerce konuşulacak cinsten... Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen' yakınlaştığı ileri sürüldü. İşte oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün başına gelen talihsiz kaza sonucu ortaya çıkan aşkın detayları...

31.08.2021 09:55 - Son Güncelleme: 31.08.2021 10:00
Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı...

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Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı

Oyuncu Tuba Büyüküstün'le uzun bir süre aşk yaşayan ardından gönlünü genç oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Umut Evirgen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı

GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ
Şenolsun ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız noktalayan ünlü işletmecinin gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü. Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı

ŞOFÖRÜ KAZA YAPTI
Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.

Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un arkadaşı arasında bomba gelişme! Lüks marka aracı kaza yaptı gizli aşk ortaya çıktı

SERENAY'A ARACINI YOLLADI
Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.

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