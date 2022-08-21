Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris'i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz, Marmaris'i ayağa kaldırdı! Şahmaran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor... Ünlü oyuncular Serenay ile Burak'ın başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin çekimleri Marmaris'te devam ediyor. Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören birçok vatandaş, jandarma ve kaymakamlığa arayarak şikayette bulundu. İşte detaylar...
21.08.2022 09:22 - Son Güncelleme: 21.08.2022 09:27
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris'i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor
Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin ikinci sezon çekimleri Marmaris'te başladı.