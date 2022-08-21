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Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris'i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz, Marmaris'i ayağa kaldırdı! Şahmaran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor... Ünlü oyuncular Serenay ile Burak'ın başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin çekimleri Marmaris'te devam ediyor. Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören birçok vatandaş, jandarma ve kaymakamlığa arayarak şikayette bulundu. İşte detaylar...

21.08.2022 09:22 - Son Güncelleme: 21.08.2022 09:27
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris’i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris'i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris’i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin ikinci sezon çekimleri Marmaris'te başladı.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris’i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

Daha ilk sezonu yayınlanmayan ve merakla beklenen dizinin Muğla Sığla Ormanları'nda kurulan setinde, ateş yakılması bölge halkını kızdırdı.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris’i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

ÖZEL BİTKİ ÖRTÜSÜ OLAN ORMANDA ATEŞ YAKILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri ekim ayına kadar devam edecek olan dizinin bölge halkı, ekibin özel statülü alan ilan edilen ve özel bitki örtüsüne sahip olan ormanda ateş yakması nedeniyle vatandaşlar sinirlendi.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris’i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

Marmarisliler jandarma ve kaymakamlığa şikayette bulundu.

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