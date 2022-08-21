Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz Marmaris’i ayağa kaldırdı! Şahmeran dizisi yüzünden jandarmaya şikayet yağıyor

ÖZEL BİTKİ ÖRTÜSÜ OLAN ORMANDA ATEŞ YAKILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri ekim ayına kadar devam edecek olan dizinin bölge halkı, ekibin özel statülü alan ilan edilen ve özel bitki örtüsüne sahip olan ormanda ateş yakması nedeniyle vatandaşlar sinirlendi.