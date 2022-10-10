Serenay Sarıkaya ile ayrılan Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile yakalandı! 'Aşk var mı?' sorusuna gelen yanıt olay! Sabaha kadar...
Serenay Sarıkaya ile ayrılan Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile yakalandı! Tuba Büyüküstün'le aşkı bittikten sonra Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde Alina Boz'u yakın takibe almış ancak bu durumdan rahatsız olan Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Evirgen'in daha sonra oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile buluştuğu kulislerde yer almıştı. İkili gündeme gelince sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. Abdullah ve Evirgen, önceki gece Emirgan'da eğlendi, daha sonra işletmecinin evine geçti. 'Aşk var mı?' sorusuna ise bakın ne yanıt verdiler...
SABAHA KADAR EĞLENDİLER
Serenay Sarıkaya ile ayrılan Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile yakalandı! 'Aşk var mı?' sorusuna gelen yanıt olay!
Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; "Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 30 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ
Yaz başı Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen'in bir mekanda eğlendikleri anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.