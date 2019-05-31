Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı: Bu kız bir afet!
Serenay Sarıkaya, çok sevdiği arkadaş grubuyla New York'a gitti. New York'tan fotoğraf paylaşan Sarıkaya hayranlarını şaşırttı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile geniş hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya son zamanlarda Kerem Bürsin ile ayrılığı ve Alice Müzikali ile gündemden düşmüyordu. Sarıkaya bu kez de yeni tarzıyla çok konuşuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın yaz imajı!
Serenay Sarıkaya yeni tarzıyla hayranlarını şok etti. Kerem Bürsin ile ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ara vermesiyle soluğu New York'ta aldı. Serenay Sarıkaya'dan New York'tan paylaşım geldi. Saç stil değişikliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlülerin değişimleri...
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