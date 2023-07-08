Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya'yı görenler inanamadı
Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde. Sıkı spor yaptığı bilinen Serenay Sarıkaya önceki gün spor salonundan paylaşım yaptı. Fit vücudunun yanı sıra paylaşımda dikkat çeken bambaşka bir detay vardı. İşte haberin ayrıntıları.
08.07.2023 14:30 - Son Güncelleme: 08.07.2023 15:28