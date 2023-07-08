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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya'yı görenler inanamadı

Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya'yı görenler inanamadı

Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde. Sıkı spor yaptığı bilinen Serenay Sarıkaya önceki gün spor salonundan paylaşım yaptı. Fit vücudunun yanı sıra paylaşımda dikkat çeken bambaşka bir detay vardı. İşte haberin ayrıntıları.

08.07.2023 14:30 - Son Güncelleme: 08.07.2023 15:28
Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya’yı görenler inanamadı

Serenay Sarıkaya son dönemin en sevilen oyuncularından biri. Kendisinin her hareketi olay oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya’yı görenler inanamadı

Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açmıştı Serenay Sarıkaya.

Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya’yı görenler inanamadı

Ünlü oyuncu, tatilin keyfini Yunanistan'da çıkarmayı tercih etmişti.

Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya’yı görenler inanamadı

Ardından bikinili doğum günü kutlaması çok konuşulmuştu.

Serenay Sarıkaya gerçekten kestirmiş! Mini taytıyla spor yaptığı anları paylaşan Serenay Sarıkaya’yı görenler inanamadı

Sarıkaya bu kez spor paylaşımıyla gündemde.

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