RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz aşkı ile gündemden düşmüyor. Son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı, "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" yazısı ile evlilik iddialarına noktayı koyan Cem Yılmaz'ın ardından oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tbt (Throwback Thursday) paylaşımları geldi. Kadın kadına çekilmiş Yunanistan tatilinden fotoğraflar yayınlayan Serenay Sarıkaya'nın bir fotoğrafında boyunun uzunluğu dikkat çekti. Peki Kerem Bürsin'den sonra aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz ile magazin gündeminden düşmeyen, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın boyu kaç?

07.05.2020 19:40 - Son Güncelleme: 07.05.2020 19:55
Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

Cem Yılmaz aşkıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarına hız verdi. 29 yaşındaki güzel oyuncu Yunanistanlı tbt paylaşımında boyuyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

İşte Eski Miss Turkey güzeli Serenay Sarıkaya ve diğer ünlülerin boyları...

Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

DEFNE SAMYELİ - 174

Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...
Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...