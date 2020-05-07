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Serenay Sarıkaya geçmişe gitti! Fotoğrafı görünce gerçeği öğrenenler şoke oldu

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz aşkı ile gündemden düşmüyor. Son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı, "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" yazısı ile evlilik iddialarına noktayı koyan Cem Yılmaz'ın ardından oyuncu Serenay Sarıkaya'dan tbt (Throwback Thursday) paylaşımları geldi. Kadın kadına çekilmiş Yunanistan tatilinden fotoğraflar yayınlayan Serenay Sarıkaya'nın bir fotoğrafında boyunun uzunluğu dikkat çekti. Peki Kerem Bürsin'den sonra aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz ile magazin gündeminden düşmeyen, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın boyu kaç?

07.05.2020 19:40 - Son Güncelleme: 07.05.2020 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





