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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Umut Evirgen ile yaşadığı aşkın ortaya çıkması üzerine magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sarıkaya, birbirinden alakasız pozlarını tek bir paylaşımda toplayarak takipçilerinin beğenisine sundu. Fileli çorabı ve sütyensiz pozları dikkat çeken Sarıkaya'nın ayna karşısında çektiği selfiede gözüken ayaklarının görünenden büyük çıkması takipçilerinin ilgisini çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları...

15.12.2021 01:09 - Son Güncelleme: 15.12.2021 01:09
Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

"Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ortaya çıkması üzerine uzun süre gündem olmuştu.

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Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise 9,2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sarıkaya, birbirinden alakasız pozlarını tek bir paylaşımda toplayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

Fileli çorabı ve sütyensiz pozları dikkat çeken Sarıkaya'nın ayna karşısında çektiği selfiede gözüken ayaklarının görünenden büyük çıkması takipçilerinin ilgisini çekti.

Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.

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