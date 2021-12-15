Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti
Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Umut Evirgen ile yaşadığı aşkın ortaya çıkması üzerine magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sarıkaya, birbirinden alakasız pozlarını tek bir paylaşımda toplayarak takipçilerinin beğenisine sundu. Fileli çorabı ve sütyensiz pozları dikkat çeken Sarıkaya'nın ayna karşısında çektiği selfiede gözüken ayaklarının görünenden büyük çıkması takipçilerinin ilgisini çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları...
15.12.2021 01:09
- Son Güncelleme: 15.12.2021 01:09
"Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ortaya çıkması üzerine uzun süre gündem olmuştu.