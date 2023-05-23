Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'u görünce neye uğradığını şaşırdı! Bu U dönüşü olay: "Gece saat 02:30..."
Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'u karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı! Bir dönem birlikte Medcezir dizisinde rol aldığı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Önceki gün yaptığı paylaşımla gündeme gelen Serenay Sarıkaya 'kalça estetiği yaptırdı' iddialarıyla adından söz ettirmişti. Sarıkaya bu kez de eski aşkıyla anıldı.
"GECE SAAT 02:30 SULARINDA..."
Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'u görünce neye uğradığını şaşırdı! Bu U dönüşü olay.
Sarıkaya geçtiğimiz gün reklam filminin set arkasından bir video paylaştı. Makyaj koltuğunda oturan Sarıkaya, aynadan kendini çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak videodaki bir ayrıntı, Sarıkaya'nın hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Reklam filminin setinden fotoğraf ve video paylaşan ünlü oyuncu, aynadan kırmızı elbisesi ile çektiği video ile kalça estetiği iddialarını gündeme getirdi.
Bir magazin programında Serenay Sarıkaya ve eski sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında olay bir iddia gündeme geldi.
Brcan Bali, "Gece saat 02 - 02:30 sularında bir mekana arkadaşlarıyla giden Serenay Sarıkaya aynı mekanda Çağatay Ulusoy'un da olduğunu öğrendi. Serenay, Çağatay'ı görünce U dönüşü yaptı ve mekanı terk etti." dedi.
Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya yeni projesi ile ekranlara döndü.