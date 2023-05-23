Serenay Sarıkaya eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'u görünce neye uğradığını şaşırdı! Bu U dönüşü olay: "Gece saat 02:30..."

Sarıkaya geçtiğimiz gün reklam filminin set arkasından bir video paylaştı. Makyaj koltuğunda oturan Sarıkaya, aynadan kendini çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak videodaki bir ayrıntı, Sarıkaya'nın hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Reklam filminin setinden fotoğraf ve video paylaşan ünlü oyuncu, aynadan kırmızı elbisesi ile çektiği video ile kalça estetiği iddialarını gündeme getirdi.