Serenay Sarıkaya eski aşklarıyla pişti oldu! Çağatay Ulusoy kaçtı, Kerem Bürsin açıkladı: Hem Serenay hem Çağatay itirafı...

Mert Demir ile yaşadığı aşkın 'reklam' olduğu yönündeki iddialarla uzun süre gündem olan Serenay Sarıkaya, dün akşam eski sevgilileri Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy'la pişti oldu. Mekan çıkışı Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları yanıtsız bırakırken Kerem Bürsin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Bürsin'in Çağatay Ulusoy ile ilgili söyledikleri de dikkat çekti. İşte detaylar...
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, geçen günlerde Mert Demir ile yaşadığı aşkın reklam olduğu yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Sarıkaya, daha sonra ise 2020'de yollarını ayırdığı eski sevgilisi Cem Yılmaz ile gündeme gelmişti.
'Reklam aşkı' haberleri ayyuka çıkarken 2020'de yollarını ayıran Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerine bir şansa daha verdikleri öne sürülmüştü.