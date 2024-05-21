Serenay Sarıkaya eski aşklarıyla pişti oldu! Çağatay Ulusoy kaçtı, Kerem Bürsin açıkladı: Hem Serenay hem Çağatay itirafı...

Mert Demir ile yaşadığı aşkın 'reklam' olduğu yönündeki iddialarla uzun süre gündem olan Serenay Sarıkaya, dün akşam eski sevgilileri Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy'la pişti oldu. Mekan çıkışı Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları yanıtsız bırakırken Kerem Bürsin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Bürsin'in Çağatay Ulusoy ile ilgili söyledikleri de dikkat çekti. İşte detaylar...