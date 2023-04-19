Serenay Sarıkaya eski aşkı Cem Yılmaz'a 'Güllü'lü gönderme mi yaptı "Ellerin kaldı..." Eski sevgilisi için gemileri yaktığı ortaya çıkan Serenay...

İki yıl önce aşk yaşayan ve ani bir kararla yollarını ayıran Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı o dönemin olaylı aşklarından biriydi. Çiftin bir anda başlayan aşkı sürpriz bir şekilde bitmişti. Geçtiğimiz günlerde ikilinin takipleşmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.