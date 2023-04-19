Serenay Sarıkaya eski aşkı Cem Yılmaz'a 'Güllü'lü gönderme mi yaptı "Ellerin kaldı..." Eski sevgilisi için gemileri yaktığı ortaya çıkan Serenay...
Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile gündeme bomba gibi düştü. İkilinin hamlesi "Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?" , "Aşk yeniden mi?" sorularını akıllara getirmişti. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın yaptığı "Bana bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese "Tamam gelirim" dediğim bir dönem oldu" açıklaması da çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından Serenay Sarıkaya'nın yaptığı 'Güllü' paylaşımı Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı. Bakın o paylaşım ne.
19.04.2023 10:54 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:32
Gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın kendisinden yaşça büyük eski aşkı Cem Yılmaz ile sosyal medyada takipleşmesiyle herkesi şaşkına çevirmişti.
Sarıkaya ile Yılmaz'ın hamlesi, "Aşk yeniden mi" dedirtmişti.
Hatta bir muhabirin Serenay Sarıkaya sorusunu duyan Cem Yılmaz'ın camı kapatmak isterken olanlar mizah konusu olmuştu. Camın azizliğine uğrayan ve zorla kapatan Yılmaz, sosyal medyanın diline düştü.