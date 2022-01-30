Serenay Sarıkaya Enis Arıkan'a dans etti o anlar sosyal medyayı salladı! "Ben daha güzel bir şey görmedim"
Serenay Sarıkaya Enis Arıkan'a dans etti o anlar sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında arabesk şarkı söylemesi ile adından söz ettiren Serenay bu kez Enis Arıkan'ın Instagram hesabından paylaştığı dans videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Enis o anları, "Ben daha güzel bir şey görmedim" notuyla paylaştı.
30.01.2022 16:20
- Son Güncelleme: 30.01.2022 16:43
"BEN DAHA GÜZEL BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan'a dans etti o anlar sosyal medyayı salladı! Alice müzikalinin provalarından görüntüler gelmeye devam ediyor.
SERENAY SARIKAYA'NIN BOYU KAÇ, KİMDİR?
Türk oyuncu ve model Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı.