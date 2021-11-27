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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay'ı konuştu

Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay'ı konuştu

Serenay Sarıkaya düğmelerini açtı transparan sütyeniyle objektif karşısına geçti! Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Harper's Bazaar için objektif karşısına geçen Sarıkaya, önce çekimden bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, daha sonra ise dekolteli pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncu art arda yayınladığı video ve fotoğraflarla adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın dikkat çeken o paylaşımı...

27.11.2021 18:43 - Son Güncelleme: 27.11.2021 18:59
Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay’ı konuştu

Serenay Sarıkaya, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu son olarak bir dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi.

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Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay’ı konuştu

Harper's Bazaar dergisinin Kasım sayısı için objektif karşısına geçen Sarıkaya, 'Ay bitmeden' notuyla çekimde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay’ı konuştu

Güzel oyuncu, önce çekimden bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, daha sonra ise dekolteli pozlarını yayınladı.

Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay’ı konuştu

Ceketinin düğmelerini açarak siyah iç çamaşırıyla objektif karşısına geçen Sarıkaya, kısa süre de sosyal medyaya damga vurdu.

Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay’ı konuştu

Öte yandan ünlü oyuncunun saç stili ve makyajı da dikkat çekti. Binlerce yorum yapılan Serenay Sarıkaya, tarzıyla Brigitte Bardot'a benzetildi.

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