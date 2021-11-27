Serenay Sarıkaya siyah sütyeniyle objektif karşısına geçti! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu yine herkes Serenay'ı konuştu
Serenay Sarıkaya düğmelerini açtı transparan sütyeniyle objektif karşısına geçti! Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Harper's Bazaar için objektif karşısına geçen Sarıkaya, önce çekimden bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, daha sonra ise dekolteli pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncu art arda yayınladığı video ve fotoğraflarla adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın dikkat çeken o paylaşımı...
27.11.2021 18:43
- Son Güncelleme: 27.11.2021 18:59
Serenay Sarıkaya, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu son olarak bir dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi.
Öte yandan ünlü oyuncunun saç stili ve makyajı da dikkat çekti. Binlerce yorum yapılan Serenay Sarıkaya, tarzıyla Brigitte Bardot'a benzetildi.