Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar...

Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya bir öncesindeyse ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşamıştı. Bir dergiye açıklamalarda bulunan Serenay Sarıkaya'nın itirafları çok konuşulacak cinsten. Şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya sevgililerinin neden hep yaşça büyük olduğu sorusuna da yanıt verdi

07.07.2021 10:43 - Son Güncelleme: 07.07.2021 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





