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Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar...

Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse yaşadığı aşklarla magazin gündeminde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Son olarak adı Haldun Demirhisar'la anılan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya bir öncesindeyse ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşamıştı. Bir dergiye açıklamalarda bulunan Serenay Sarıkaya'nın itirafları çok konuşulacak cinsten. Şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya sevgililerinin neden hep yaşça büyük olduğu sorusuna da yanıt verdi

07.07.2021 10:43 - Son Güncelleme: 07.07.2021 10:43
Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar...

Bir dergiye konuşan Serenay Sarıkaya, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim" yanıtını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar...

"O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" açıklamasıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar...

"TECRÜBESİ OLAN..."
Kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz'la birlikteliği geçtiğimiz aylarda sona eren Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusunu da cevapladı.

Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar...

"Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum."

Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar...

SERENAY'IN DENİZ KEYFİ
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da katıldığı bir organizasyondan sonra denize girmişti. Şezlong üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, sonrasında kendisini serin sulara bırakmıştı.