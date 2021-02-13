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Serenay Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz aylarda taktırdığı silikonlarının patlamasıyla gecenin bir vakti soluğu Maslak'taki özel bir hastanede aldığı ve estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Serena Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'Size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi

13.02.2021 10:56 - Son Güncelleme: 13.02.2021 10:57
Serenay Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekranlardan uzak kalan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi

Nişantaşı'ndaki klinikte yaklaşık bir saat kalan Serenay Sarıkaya, birkaç ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş ve koşar adım açıklama yapmadan otomobiline binmişti.

Serenay Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi

Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu, "Kontrole mi geldiniz?" sorusu üzerine açıklama yapmaktan kaçındı.

Serenay Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi

Basın mensuplarının sağlık durumu ile ilgili ısrarlı sorularına gülerek "Size ne ya!" diye karşılık veren Sarıkaya, hemen kapıya gelen cipine bindi.

Serenay Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi

SİLİKONLARININ PATLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.