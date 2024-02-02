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Serenay Sarıkaya Boğaz'da kaldı yeni evinin bedeli tam 40 milyon TL! İşte Serenay Sarıkaya'nın milyonluk evi

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya bu kez 40 milyon TL'lik eviyle gündemde. Daha önce bir alışveriş merkezinin üzerinde bulunan rezidanslarda yaşayan Sarıkaya gözünü Boğaz'a dikti. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:46 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:17
Serenay Sarıkaya Boğaz’da kaldı yeni evinin bedeli tam 40 milyon TL! İşte Serenay Sarıkaya’nın milyonluk evi 1

Serenay Sarıkaya cephesinde şu sıralar gündem epey yoğun.

Serenay Sarıkaya Boğaz’da kaldı yeni evinin bedeli tam 40 milyon TL! İşte Serenay Sarıkaya’nın milyonluk evi 2

Geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Mert Demir hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu Sarıkaya.

Serenay Sarıkaya Boğaz’da kaldı yeni evinin bedeli tam 40 milyon TL! İşte Serenay Sarıkaya’nın milyonluk evi 3

"Ateşe Düştüm" adlı şarkıda vokal yaptığı iddialarını kabul eden Sarıkaya, aşk sorularına ise "Durun bakalım" diyerek açık kapı bırakmıştı.

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