Serenay Sarıkaya Boğaz'da kaldı yeni evinin bedeli tam 40 milyon TL! İşte Serenay Sarıkaya'nın milyonluk evi

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya bu kez 40 milyon TL'lik eviyle gündemde. Daha önce bir alışveriş merkezinin üzerinde bulunan rezidanslarda yaşayan Sarıkaya gözünü Boğaz'a dikti. İşte haberin detayları...