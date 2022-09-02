Serenay Sarıkaya bitmek bilmeyen tatilinden boylu boyunca bikinili paylaştı! Bu yaz paylaşmalara doymayan Serenay...

'Şahmeran' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya (30), kısa bir süre sonra işletmeci Umut Evirgen (32) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda kural bozmuştu. Sarıkaya'nın doğum gününde aşka gelen Evirgen, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti. Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmemişti.