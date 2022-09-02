Serenay Sarıkaya bitmek bilmeyen tatilinden boylu boyunca bikinili paylaştı! Bu yaz paylaşmalara doymayan Serenay...
Oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarında görüntülenmişti geçtiğimiz haftalarda. Sarıkaya şimdi de yakın arkadaşıyla tatilde. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya bu kez de bikinili pozlarıyla gündeme geldi. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni yorum geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, yazın son günlerini değerlendirmek için tatile çıktı. Şimdilerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, keyifli anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
'Şahmeran' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya (30), kısa bir süre sonra işletmeci Umut Evirgen (32) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda kural bozmuştu. Sarıkaya'nın doğum gününde aşka gelen Evirgen, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti. Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmemişti.
SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ
Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen, bir mekanda eğlenmişti. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.
DOĞAL GÜZEL SERENAY
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serenay Sarıkaya, leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozları, 9,3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Makyajsız haliyle objektif karşısına çeken Sarıkaya'nın gönderileri takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.