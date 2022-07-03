Serenay Sarıkaya bikinisiyle kayalıkların üzerinden paylaştı! Umut Evirgen’in biricik aşkına Sinem Kobal kayıtsız kalamadı
Serenay Sarıkaya bikinisiyle kayalıkların üzerinden paylaştı! Ünlü işletmeci Umut Evirgen, geçen gün Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş bir pozunu Instagram hesabında yayınlayarak aşklarını herkese duyurmuştu. Evirgen'in paylaşımıyla gündem olan Sarıkaya, bu kez bikinili pozuyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, dantelli bikinisi ile kayalıklarda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma oyuncu Sinem Kobal da kayıtsız kalamadı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...
03.07.2022 20:26 - Son Güncelleme: 03.07.2022 20:26
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bir süre önce adı Umut Evirgen ile anılmaya başlamıştı. Birlikte görüntülenen ikili, her fırsatta ilişkilerini yalanlamıştı.
Ancak Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'nın doğum gününde kural bozdu ve sevgilisi ile verdiği bir pozu ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.