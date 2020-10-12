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Serenay Sarıkaya annesinin Instagram'ında ortaya çıktı! 'Bazen biri gelir hayatınıza ve...'

Serenay Sarıkaya'nın annesinin Instagram hesabında ortaya çıktı. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak kod ad kullanarak göğsüne silikon taktırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Instagram hesabından kızıyla fotoğrafını, "Bazen biri gelir hayatınıza ve siz koşulsuz sevgiyi öğrenirsiniz" notuyla paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya annesi ile fotoğrafının altını yorumsuz bırakmadı. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

12.10.2020 15:07 - Son Güncelleme: 12.10.2020 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





