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Serenay Sarıkaya annesinin Instagram'ında ortaya çıktı! 'Bazen biri gelir hayatınıza ve...'

Serenay Sarıkaya'nın annesinin Instagram hesabında ortaya çıktı. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak kod ad kullanarak göğsüne silikon taktırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Instagram hesabından kızıyla fotoğrafını, "Bazen biri gelir hayatınıza ve siz koşulsuz sevgiyi öğrenirsiniz" notuyla paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya annesi ile fotoğrafının altını yorumsuz bırakmadı. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

12.10.2020 15:07 - Son Güncelleme: 12.10.2020 15:21
Serenay Sarıkaya annesinin Instagram'ında ortaya çıktı! 'Bazen biri gelir hayatınıza ve...'

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Estetik iddialarının ardından meraak edilen Sarıkaya ile fotoğrafını paylaşan Ümran Seyhan'ın paylaşımına kızından, 'Annem' yorumu geldi. İşte Serenay Sarıkaya ve ünlülerin aileleri...

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Serenay Sarıkaya annesinin Instagram'ında ortaya çıktı! 'Bazen biri gelir hayatınıza ve...'

HİLMİ CEM İNTEPE

Serenay Sarıkaya annesinin Instagram'ında ortaya çıktı! 'Bazen biri gelir hayatınıza ve...'

HİLMİ CEM İNTEPE ANNESİ BABASI VE KARDEŞİ

Serenay Sarıkaya annesinin Instagram'ında ortaya çıktı! 'Bazen biri gelir hayatınıza ve...'
Serenay Sarıkaya annesinin Instagram'ında ortaya çıktı! 'Bazen biri gelir hayatınıza ve...'

HİLMİ CEM İNTEPE VE ABLASI MERVE

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