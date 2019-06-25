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Serenay Sarıkaya 2 aylık hamile mi? 'Bu çocuğu doğuracağım...'

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sevgilisi Kerem Bursin'den ayrıldıktan sonra evli bir kulüp başkanı ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu ve bebeği doğurmak istediği iddia edilmişti. Peki 27 yaşındaki genç yıldız Serenay Sarıkaya hamile mi? Günler sonra Serenay Sarıkaya'dan bu iddialara yanıt geldi. İşte yaşananlar...

25.06.2019 15:03 - Son Güncelleme: 25.06.2019 15:14
Serenay Sarıkaya 2 aylık hamile mi? 'Bu çocuğu doğuracağım...'

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya. Kerem Bursin ile ayrılığının ardından adı bir kulüp başkanı ile yasak aşk dedikolarına karışan Serenay Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Serenay Sarıkaya 2 aylık hamile mi? 'Bu çocuğu doğuracağım...'

2 AYLIK HAMİLE Mİ?

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilgili magazin gündemini sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeni Asır'ın haberine göre kendisi gibi oyuncu olan, 3 yıl birliktelik yaşadığı Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı evli bir kulüp başkanıyla aşk dedikodusuna karışan Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Serenay Sarıkaya 2 aylık hamile mi? 'Bu çocuğu doğuracağım...'

'BU ÇOCUĞU DOĞURACAĞIM'

Evli kulüp başkanıyla haberi çıktığı dönemde yalanlamayan ve sessiz kalan 27 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın yakın arkadaşlarına, "Bu çocuğu istiyorum, doğuracağım" dediği de gelen dedikodular arasında yer alıyordu.

Serenay Sarıkaya 2 aylık hamile mi? 'Bu çocuğu doğuracağım...'

'DOĞURMA!' BASKISI...

Öte yandan evli kulüp başkanının bebeği istemediği ve aldırması için güzel oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya 2 aylık hamile mi? 'Bu çocuğu doğuracağım...'

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ

Serenay Sarıkaya tüm bu iddiaların ardından Instagram hesabında isyan bayrağını açtı.

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