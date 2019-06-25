Serenay Sarıkaya 2 aylık hamile mi? 'Bu çocuğu doğuracağım...'

2 AYLIK HAMİLE Mİ?

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilgili magazin gündemini sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeni Asır'ın haberine göre kendisi gibi oyuncu olan, 3 yıl birliktelik yaşadığı Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı evli bir kulüp başkanıyla aşk dedikodusuna karışan Sarıkaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddia edildi.