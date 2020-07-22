Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu
Dünyaca ünlü tenis yıldızı Serena Williams'ın 2 yaşındaki kızı Olympia'nın, artık bir takımı var. Olympia, Reddit kurucu ortağı olan babası Alexis Ohanian, Hollywood yıldızları Natalie Portman, Eva Longoria ve Jennifer Garner gibi isimlerin Los Angeles'ta kuracakları bir kadın futbol takımının yatırımcılarından oldu. Alexis Olympia Ohanian Jr. bu gelişmeyle birlikte profesyonel sporlarda tarihin en genç yöneticisi olarak tarihe geçti.
"KADIN ROL MODELLER ÖNEMLİ"
"Bence hem erkek hem de kız çocukları için kadın olan rol modelleri ve kahramanlara sahip olmak çok önemli" diyen Portman, "Bu gerçekten inanılmaz bir spor, tam bir takım sporu. Bir kadının başarısını görüyorsunuz ve diğerleri onu kutluyor, çünkü bir kadının başarısı tüm takımın başarısı demek" ifadesini kullandı.
"BU DEVRİMDE ÖN PLANDA OLMASINI İSTEDİM"
Olympia'nın babası Ohanian, kulübün yaptığı resmi açıklamada kızı için daha iyi bir gelecek kurmayı istediğini belirtti ve "2 yaşındaki kızımla birlikte saatlerce top peşinde koşan biri olarak onun bu devrimde ön planda yer almasını istedim. Kızım için daha iyi bir gelecek oluşturmak adına bunun bir parçası olmayı umuyorum. Kadın sporlarında daha fazla fırsat yaratmak benim ve eşim için de çok önemli" dedi.