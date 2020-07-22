Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

"BU DEVRİMDE ÖN PLANDA OLMASINI İSTEDİM"

Olympia'nın babası Ohanian, kulübün yaptığı resmi açıklamada kızı için daha iyi bir gelecek kurmayı istediğini belirtti ve "2 yaşındaki kızımla birlikte saatlerce top peşinde koşan biri olarak onun bu devrimde ön planda yer almasını istedim. Kızım için daha iyi bir gelecek oluşturmak adına bunun bir parçası olmayı umuyorum. Kadın sporlarında daha fazla fırsat yaratmak benim ve eşim için de çok önemli" dedi.