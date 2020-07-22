Haberler Galeri Magazin Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Serena Williams'ın 2 yaşındaki kızı Olympia'nın, artık bir takımı var. Olympia, Reddit kurucu ortağı olan babası Alexis Ohanian, Hollywood yıldızları Natalie Portman, Eva Longoria ve Jennifer Garner gibi isimlerin Los Angeles'ta kuracakları bir kadın futbol takımının yatırımcılarından oldu. Alexis Olympia Ohanian Jr. bu gelişmeyle birlikte profesyonel sporlarda tarihin en genç yöneticisi olarak tarihe geçti.

22.07.2020 13:51 - Son Güncelleme: 22.07.2020 13:51
Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

Oscar ödüllü aktris Natalie Portman ile birçok Grand Slam şampiyonluğu bulunan ünlü tenisçi Serena Williams ve Reddit kurucu ortağı olan eşi Alexis Ohanian, Amerikan futboluna bir kadın takımı kazandıracak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

Serena Williams ve Alexis Ohanian çiftinin kızları Alexis Olympia Ohanian Jr da takımın yatırımcılarından oldu. Böylece 2 yaşındaki Alexis takım sahibi olan en genç insan unvanına sahip olacak.

Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

Natalie Portman'ın başında olduğu yatırım grubu gerekli izinleri alarak Los Angeles'ta kadın futbol takımını kuracaklarını ve Angel City ismini verdikleri kulübün 2022 yılında NWSL'de mücadele etmeye başlayacağını açıkladı. Los Angeles ekibi ligin 11. takımı olacak.

Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

Portman ve Ohanian'ın yanı sıra aralarında Mia Hamm ve Abby Wambach'in de olduğu 12 eski ABD Milli Takım oyuncusuyla Jennifer Garner ve Eva Longoria da lige yeni katılacak takımın yatırımcıları arasında yer alıyor.

Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

2012 yılında kurulan lig henüz emekleme döneminde, CBS ile anlaşma sağlayarak maçlara ilgiyi artırmak isteyen lig yönetimi, ünlü oyun yayıncısı Twitch ile de 4.5 milyon dolar anlaşma sağlamıştı.

Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

"KADIN ROL MODELLER ÖNEMLİ"

"Bence hem erkek hem de kız çocukları için kadın olan rol modelleri ve kahramanlara sahip olmak çok önemli" diyen Portman, "Bu gerçekten inanılmaz bir spor, tam bir takım sporu. Bir kadının başarısını görüyorsunuz ve diğerleri onu kutluyor, çünkü bir kadının başarısı tüm takımın başarısı demek" ifadesini kullandı.

Serena Williams kadın futbol takımı kurdu| 2 yaşındaki kızı Olympia futbol takımı sahibi oldu

"BU DEVRİMDE ÖN PLANDA OLMASINI İSTEDİM"

Olympia'nın babası Ohanian, kulübün yaptığı resmi açıklamada kızı için daha iyi bir gelecek kurmayı istediğini belirtti ve "2 yaşındaki kızımla birlikte saatlerce top peşinde koşan biri olarak onun bu devrimde ön planda yer almasını istedim. Kızım için daha iyi bir gelecek oluşturmak adına bunun bir parçası olmayı umuyorum. Kadın sporlarında daha fazla fırsat yaratmak benim ve eşim için de çok önemli" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ı korkutan sörf macerası! Denizin ortasında tek başına kalan sarışın güzel...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ı korkutan sörf macerası! Denizin ortasında tek başına kalan sarışın güzel...