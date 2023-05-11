Seren Serengil'in ihanet paylaşımı olay! "Medeni hali şerefsizdir" dedi ortalık yıkıldı sosyal medya: "Mustafa Tohma seni aldatmamış mıydı?"
Seren Serengil'in ihanet paylaşımı olay! "Medeni hali şerefsizdir" dedi ortalık yıkıldı. Sosyal medyada Seren Serengil'in Instagram paylaşımına, "Mustafa Tohma seni aldatmamış mıydı?" yorumları yağdı. Seren Serengil'in hastalık döneminde en büyük destekçisi Mustafa Tohma'ydı. Tohma'nın annesini kaybettiği dönemde ise Serengil bir an olsun sevgilisini yalnız bırakmadı. Yaşananların ardından geçtiğimiz haftalarda Seren Serengil, yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası canlı yayında Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Ama bir yandan da 'O kadını' bombalamayı ihmal etmedi. Şimdi yeni bir paylaşım yapan Serengil kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Seren Serengil'in ihanet paylaşımı olay! "Medeni hali şerefsizdir" dedi ortalık yıkıldı sosyal medyada, "Mustafa Tohma seni aldatmamış mıydı?" yorumları yağdı.
52 yaşındaki Serengil, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Muhtafa Rahman Tohma ile ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu.
Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.