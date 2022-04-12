Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'ten kendisinden 19 yaş küçük Aleyna Tilki'ye ağızları açık bırakan hayranlık: "Dünya ahiret..."

"TERTEMİZ ALEYNA"

Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini söyleyen İpek, "Sosyal medyadan baktığım tek ünlü diyebilirim. Aleyna çok güzel ve çok yetenekli bir kız. Sesi güzel kendine güzel. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir kız. Yaşına göre de çok şey yaptı, bu İngilizce şarkıcısı da tutarsa onu tebrik edeceğim."