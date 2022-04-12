Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'ten kendisinden 19 yaş küçük Aleyna Tilki'ye ağızları açık bırakan hayranlık: "Dünya ahiret..."
Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'in kendisinden 19 yaş küçük Aleyna Tilki hakkında hayranlık dolu sözler gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı magazin programında Aleyna Tilki ve yeni şarkısı hakkında fikirlerini dile getiren Yaşar İpek, "Dünya ahiret kardeşim değil" çıkışı ile dikkatleri üzerine çekti. İpek'in sözleri sosyal medyada tepki çekti.
12.04.2022 15:00 - Son Güncelleme: 12.04.2022 15:13
"DÜNYA AHİRET KARDEŞİM DEĞİL"
Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'ten kendisinden 19 yaş küçük Aleyna Tilki'ye ağızları açık bırakan hayranlık!
Aleyna Tilki, Instagram hesabından önceki gün İngilizce şarkısı için çektiği klipten görüntüler yayınlamıştı. Katıldığı programda genç popçunun haberinin yayınladığı sıralarda Yaşar İpek, canlı yayında genç popçu Aleyna Tilki'ye olan hayranlığını dile getirdi.
"TERTEMİZ ALEYNA"
Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini söyleyen İpek, "Sosyal medyadan baktığım tek ünlü diyebilirim. Aleyna çok güzel ve çok yetenekli bir kız. Sesi güzel kendine güzel. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir kız. Yaşına göre de çok şey yaptı, bu İngilizce şarkıcısı da tutarsa onu tebrik edeceğim."