Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'ten cezaevine girmeden önce şok sözler: Hapishane yolunda başlamıştı bu aşk...

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in boşanma kararı almasının ve aralarındaki olaylarının bu kadar büyümesinin sebebi ise, Seren Serengil'e göre eşinin kendisine şiddet uygulaması, Yaşar İpek'e göre ise, eşinin çocuk sahibi olabilmek için başka bir kadının mitokondrisini kullandığı iddiasıydı.

Seren Serengil, binbir zorlukla sahip olduğu bebeğini bu olaylar yüzünden kaybetti. Daha önce kocası hakkında 'Uzaklaştırma, kendisiyle hiç bir şekilde iletişim kurmama ve konuşmama kararı' çıkarttırmış olan Serengil, bebeğini kaybettikten sonra, Yaşar İpek'i mahkemeye şikayet edeceğini ve onu hapise attıracağını sosyal medya hesabından açıklamıştı.