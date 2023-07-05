Seren Serengil'den yaylım ateşi "Defol git varoş senin kocan seninle ilgilenmiyor sanırım" Sevgilisi Mustafa Tohma'yla paylaştı olanlar oldu
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Şimdilerde bol bol aşk pozları paylaşan Seren Serengil çileden çıktı. Nedeni ise sevgilisiyle birlikte paylaştığı poza gelen yorumlar. İşte Seren Serengil'in o paylaşımları...
05.07.2023 11:36 - Son Güncelleme: 05.07.2023 12:27
Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.
Seren Serengil, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırırken; Tohma'nın paylaşımlarını silmemesi de dikkatlerden kaçmamıştı.