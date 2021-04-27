Seren Serengil’den tehditler savuran Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı gönderme! Mahkeme yolu göründü
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak Söylemezsem Olmaz sunucularını tehdit etmişti. Seren Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çileden çıkan Aygün, "Oraya gelir gerekirse seni döverim cezamı da çekerim" ifadelerini kullandı. Aygün Aydın'ın küfür ve hakaret dolu açıklamalarına kayıtsız kalmayan Seren Serengil ise sosyal medya hesabında peş peşe yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı karakterlere işaret ederek göndermede bulunan Serengil, dava açacağını ima etti. İşte detaylar…
27.04.2021 13:26
- Son Güncelleme: 27.04.2021 13:28
Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine çileden çıkan Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla uzun süre gündem olmuştu. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve ardından üst üste açıklamalar yapan Aydın, şimdi ise Söylemezsem Olmaz sunucularını hedef aldı.
Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çıldıran Aygün Aydın, Instagram hesabında yayınladığı videoda sert ifadeler kullandı.
Seren Serengil ise kendisi için "Git botokslarını düzelttir önce" diyen Aygün Aydın'ın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Serengil, sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Ünlü sunucu, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımda "49 tane ok yiyip yıkılmayan Cüneyt Arkın gibi olduk… Her şey vız gelip tırıs gidiyor…" ifadelerini kullandı.
Art arda paylaşımlarda bulunan Seren Serengil, dava açacağını belirterek şunları söyledi: "Kazandığımız hakaret davalarından elde ettiğimiz parayı tüm ekip arkadaşlarımı Bali'ye davet ederek değerlendireceğim. Bu sefer herhangi bir yere bağışlamayacağım, çatır çatır yemek istiyorum"