Seren Serengil’den tehditler savuran Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı gönderme! Mahkeme yolu göründü

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmesinin ardından magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak Söylemezsem Olmaz sunucularını tehdit etmişti. Seren Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çileden çıkan Aygün, "Oraya gelir gerekirse seni döverim cezamı da çekerim" ifadelerini kullandı. Aygün Aydın'ın küfür ve hakaret dolu açıklamalarına kayıtsız kalmayan Seren Serengil ise sosyal medya hesabında peş peşe yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı karakterlere işaret ederek göndermede bulunan Serengil, dava açacağını ima etti. İşte detaylar…

27.04.2021 13:26 - Son Güncelleme: 27.04.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





