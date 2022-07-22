Seren Serengil'den sonra bu kez de Selen Görgüzel! Hamdi Alkan'ın eski eşi sünnet derisinden... 'yanlış anlaşılmasın...'
Selen Görgüzel, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken bir taraftan Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çiftin ayrılıkları sonrasında Selen Görgüzel, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kez de güzellik sırrıyla gündeme geldi.
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 2014 yılında başlayan evliliği geçtiğimiz aylarda bitmişti. Avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvuran 55 yaşındaki yönetmen, eşine 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı' boşanma davası açmıştı.
Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katılmıştı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulunmuştu.
"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"
Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun" mesajını yazdı.
Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu göstermişti.