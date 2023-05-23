Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Tohma ile bomba paylaşım! İhanete uğradığını söylemişti görenler şoke oldu: "Yeni biz sen anladın"
Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Tohma ile bomba paylaşım! İhanete uğradığını söylemişti görenler şoke oldu.Seren Serengil'in hastalık döneminde en büyük destekçisi Mustafa Tohma'ydı. Tohma'nın annesini kaybettiği dönemde ise Serengil bir an olsun sevgilisini yalnız bırakmadı. Yaşananların ardından geçtiğimiz haftalarda Seren Serengil, yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası canlı yayında Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Ama bir yandan da 'O kadını' bombalamayı ihmal etmedi. Şimdi yeni bir paylaşım yapan Serengil kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
23.05.2023 08:52 - Son Güncelleme: 23.05.2023 08:55
"YENİ BİZ SEN ANLADIN"
Seren Serengil'den sevgilisi Mustafa Tohma ile bomba paylaşım! İhanete uğradığını söylemişti görenler şoke oldu.
Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.