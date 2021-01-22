Seren Serengil'den Hadise'ye olay yorum! Sosyal medyada topa tutuldu! 'Makyajlı da çirkin makyajsız da...'
Seren Serengil'den Hadise'ye olay yorum! Hadise hakkında, 'Makyajlı da çirkin makyajsız da...' açıklamasında bulunan Seren Serengil, sosyal medyada topa tutuldu! Sunuculuk ve yorumculuk yaptığı programda Serengil, Hadise'nin makyajsız olduğu iddia edilen fotoğrafı hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hadise için sarf ettiği sözlerin ardından Serengil'e sosyal medyada tepkili yorumlar yapıldı.
Bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçen Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. 35 yaşındaki popçu, "Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum" dedi.
"KENDİMİ MAKYAJSIZ DA ÇOK BEĞENİYORUM"
Makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, "Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle" şeklinde konuştu.
ALLAH AŞKINA GÜZEL Mİ BU?