RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seren Serengil'den eski aşkı Emrah'la ilgili şok ifşa! 'Abisi istismar etti' dedi Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan'dan mesaj gecikmedi

Seren Serengil'den eski aşkı Emrah'la ilgili şok ifşa! 'Abisi istismar etti' dedi Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan'dan mesaj gecikmedi

Seren Serengil'den eski aşkı 'küçük' Emrah ifşası geldi, yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Emrah hakkında konuşan Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu. Seren Serengil, Emrah'ın yıllar önce filmlerde oynarken üvey abisi tarafından istismar edildiğini ileri sürdü. Serengil iddiasına devam etti ve abinin Emrah'ı annesinden uzaklaştırdığını da ileri sürdü. Emrah'ın annesi ise iddiaya canlı yayına mesaj atarak yanıt verdi.

07.04.2022 12:30 - Son Güncelleme: 07.04.2022 12:38
Seren Serengil’den eski aşkı Emrah’la ilgili şok ifşa! ’Abisi istismar etti’ dedi Emrah’ın annesi Ayten Erdoğan’dan mesaj gecikmedi

Seren Serengil'den eski aşkı Emrah'la ilgili yıllar sonra şok ifşa geldi. Canlı yayında Seren Serengil, 'abisi istismar etti' dedi Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan'dan mesaj gecikmedi.

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Seren Serengil’den eski aşkı Emrah’la ilgili şok ifşa! ’Abisi istismar etti’ dedi Emrah’ın annesi Ayten Erdoğan’dan mesaj gecikmedi

Piyano ve bale dersleri alarak büyüyen, tam bir leydi gibi yetişen ve annesinin anlatımıyla babasının çalıştığı gazinolarda yer almak isteyen Seren Serengil'in bilinen ilk ilişkisi Emrah'laydı.

Seren Serengil’den eski aşkı Emrah’la ilgili şok ifşa! ’Abisi istismar etti’ dedi Emrah’ın annesi Ayten Erdoğan’dan mesaj gecikmedi

15 yaşında girdiği televizyon sektöründe uzun süre Emrah'la birlikte çalıştı ve çok konuşulan bu ilişki bir süre sonra sona erdi.

Seren Serengil’den eski aşkı Emrah’la ilgili şok ifşa! ’Abisi istismar etti’ dedi Emrah’ın annesi Ayten Erdoğan’dan mesaj gecikmedi

Ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan İpek, oynadığı reklamda "Emrah koş arabanı çiziyorlar" ifadeleri yerine yapılan küfürlü montaj videolarının kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve videoları kaldırttı.

Seren Serengil’den eski aşkı Emrah’la ilgili şok ifşa! ’Abisi istismar etti’ dedi Emrah’ın annesi Ayten Erdoğan’dan mesaj gecikmedi

Bu konu bir magazin programında konuşulurken bir dönem Emrah ile aşk yaşadığı iddia edilen Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu.

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