Seren Serengil'den eski aşkı Emrah'la ilgili şok ifşa! 'Abisi istismar etti' dedi Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan'dan mesaj gecikmedi
Seren Serengil'den eski aşkı 'küçük' Emrah ifşası geldi, yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Emrah hakkında konuşan Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu. Seren Serengil, Emrah'ın yıllar önce filmlerde oynarken üvey abisi tarafından istismar edildiğini ileri sürdü. Serengil iddiasına devam etti ve abinin Emrah'ı annesinden uzaklaştırdığını da ileri sürdü. Emrah'ın annesi ise iddiaya canlı yayına mesaj atarak yanıt verdi.
07.04.2022 12:30 - Son Güncelleme: 07.04.2022 12:38
Seren Serengil'den eski aşkı Emrah'la ilgili yıllar sonra şok ifşa geldi. Canlı yayında Seren Serengil, 'abisi istismar etti' dedi Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan'dan mesaj gecikmedi.
Piyano ve bale dersleri alarak büyüyen, tam bir leydi gibi yetişen ve annesinin anlatımıyla babasının çalıştığı gazinolarda yer almak isteyen Seren Serengil'in bilinen ilk ilişkisi Emrah'laydı.
Bu konu bir magazin programında konuşulurken bir dönem Emrah ile aşk yaşadığı iddia edilen Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu.